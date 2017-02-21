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Боевики вывели из строя военных
21.02.2017 10:28
За минувшие сутки у украинской стороны зафиксировано девять раненых
Украинские военные понесли нелетальные потери на Донбассе. Об этом сообщает Штаб военной операции.
По данным ведомства, за минувшие сутки двое бойцов были ранены, еще семь травмированы. Вместе с тем, отметили в Штабе, вчера в первой половине дня наблюдалось общее снижение напряженности по всей линии разграничения.
"Противник несколько уменьшил количество обстрелов из тяжелого вооружения, но позже снова начал использовать 120 миллиметровые минометы", – констатировали в Штабе.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, боевики, ВСУ
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