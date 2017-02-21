Кобзон послал ДНР ко всем чертям: Такой страны не существует!

21.02.2017 20:18

Члены и админкорпус партии "Единая Россия" не будут проводить проверку Иосифа Кобзона на наличие у него еще какого-нибудь гражданства, кроме российского, из-за слухов об имеющихся у него "документов" террористической "ДНР". Такое заявил замначальника центрисполкома партии "ЕР" Константин Мазуревский.



Данную информацию распространила русская служба ВВС.

В "Единой России" сделали сенсационное опускающее заявление о том, что государственного субъекта "ДНР" не существует на карте мира.



"Иосиф Кобзон не есть резидентом другой страны, поскольку "ДНР" не государство. Необходимо осознавать отличие между признанием котировки "документов" этих "республик" и их статусом в мировом сообществе", - отрезал Мазуревский.

Однако и Кобзон в беседе с журналистами ВВС назвал сведения о возможности остаться без депутатского мандата из-за "ДНР" "собачьей чушью".



"Много ли что они там трындят, эти СМИ, чушь собачья! Отправьте их на три веселых буквы! Разве от ни что-то толковое дождешься, кроме вранья! Да, меня признали героем "ДНР", я был рожден там, это моя родина, но отнюдь никакого "паспорта" от них у меня нет, потому-то мне не грозит ничего", - утверждает Кобзон.

Источник: from-ua.com