Комендантский час: СМИ узнали о «светской жизни» в «ЛНР» и «ДНР»

21.02.2017 07:05

Журналисты проекта «Донбасс. Реалии» выяснили, как нынешний конфликт на востоке Украины де-факто «убил» местную «светскую жизнь» и скольких неприятностей доставляет местным жителям приглянувшееся главарям Плотницкому и Захарченко «ноу-хау» — комендантский час.

Как передаёт replyua.net, ночная жизнь в Луганске и Донецке, где до российской оккупации практически до рассвета кипела жизнь, из-за комендантского часа несколько изменилась: «ДНР» и «ЛНР» просыпаются по указке боевиков, т. е. с 23:00 до 05:00 без «особого разрешения» появляться на улице местным жителям нельзя.



Ограничение касается не только любителей «светской жизни» в ночных клубах, но и обычных граждан, которым время от времени в ночное время требуются медикаменты — например, для обезболивания внезапно разболевшегося зуба. Найти работающую аптеку и в «ДНР», и в «ЛНР» в ночное время практически невозможно. Главари «республик» выдали такие разрешения лишь особым заведениям.



Гуляющая в ночных клубах молодёжь не исчезла, но «светская жизнь» несколько изменилась из-за перераспределения финансовых потоков: клубам не разрешают принимать гостей после 22:00, вечеринки начинаются в 19:00, но уже через три часа молодёжь «разгоняют по домам». Исключением, где в комендантский час можно развлечься, являются «Шахтар Плаза» и «Рамада», но вход на такую вечеринку стоит около 600 грн, что не по карману большинству местной молодёжи. Сами «тусовщики» рассказывают, что стараются не попадаться на улицах после 23:00, поскольку за это грозит даже задержание на 15 суток, поэтому почти все вечеринки уже давно «переместились» из пафосных клубов на кухни квартир.



