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Архив - Донецкая область

КП «Вода Донбасса» запустило Донецкую фильтровальную станцию

21.02.2017 15:40
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КП «Вода Донбасса» запустило Донецкую фильтровальную станцию

Донецкая фильтровальная станция сегодня была полностью запущена в работу после трехдневного простоя. Об этом сообщает КП «Вода Донбасса», информирует сайт novosti.dn.ua.
«Сегодня запущена в работу Донецкая фильтровальная станция», - говорится в сообщении.
Предположительно после 16 часов вода поступит в городские резервуары Авдеевки, далее – в другие населенные пункты (частично Донецк и Ясиноватую и близлежащие поселки).
Напомним, ДФС была остановлена 18 февраля после обстрела.



Теги: Донбасс, ремонт, водоснабжение, Донецкая фильтровальная станция
 
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