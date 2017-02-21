КП «Вода Донбасса» запустило Донецкую фильтровальную станцию

21.02.2017 15:40

Донецкая фильтровальная станция сегодня была полностью запущена в работу после трехдневного простоя. Об этом сообщает КП «Вода Донбасса», информирует сайт novosti.dn.ua.

«Сегодня запущена в работу Донецкая фильтровальная станция», - говорится в сообщении.

Предположительно после 16 часов вода поступит в городские резервуары Авдеевки, далее – в другие населенные пункты (частично Донецк и Ясиноватую и близлежащие поселки).

Напомним, ДФС была остановлена 18 февраля после обстрела.