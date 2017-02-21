Разведка: в рядах боевиков растут небоевые потери

21.02.2017 13:00

По данным Главного управления военной разведки Минобороны Украины, растет число небоевых потерь среди личного состава 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Как сообщили в управлении, 20 февраля трое "военнослужащих" 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК подорвались при установке минных заграждений и получили ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее группа "ИС" сообщала, что оккупанты на приморском направлении ожидают прибытия усиления из «Ростовских лагерей».