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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ в зоне АТО: Марьинка опять "лидирует"

21.02.2017 09:30
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Ситуация на КПВВ в зоне АТО: Марьинка опять "лидирует"

Сегодня утром на контрольных пунктах въезда и выезда в зоне АТО скопилась очередь из почти семисот автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает телеканал 112 Украина.
"Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 60/120; "Марьинка" - 150/200; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 30/40;, - сообщают в пресс-службе ведомства.
Так же в Пограничной службе отмечают, что за минувшие сутки через контрольные пункты в зоне антитерроритической операции линию разграничения пересекли 20,8 тысяч человек и 3,5 тысячи транспортных средств.
"Майорское" - 5170 человек и 765 транспортных средств;
"Марьинка" - 4755 человек и 1025 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 4335 человек и 990 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 3745 человек;
"Гнутово" - 2805 человек и 665 транспортных средств.



Теги: АТО, Госпогранслужба, КПВВ
 
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