У ОБСЄ категорично проти визнання "документів" "Л/ДНР"

21.02.2017 13:25

Керівництво ОБСЄ рішуче засудило указ президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо визнання на території РФ законними «документи», які були видані на окупованих територіях Донбасу громадянам України та особам без громадянства. Про це йдеться у заяві на офіційному веб-сайті ОБСЄ, яку було оприлюднено у вівторок, 21-го лютого, передає replyua.net.



«Керівники ОБСЄ висловлюють схвилювання з приводу такого рішення, яке було прийнято лідером Російської держави. На наш погляд, такі заходи суперечать принципам, які спрямовані на врегулювання ситуації на сході України», - йдеться у повідомленні. У ОБСЄ наголосили, що документи, які були видані на суверенній території України, можуть бути дійсними лише тоді, якщо вони надавалися за правилами, встановленими міжнародними інституціями.



«В той самий час, як ОБСЄ робить все необхідне для того, щоб нормалізувати ситуацію на Донбасі та збільшити рівень свободи місцевого населення на окупованих територіях, організація попереджає, що все має виконуватися за принципами ОБСЄ та міжнародних організацій. Всі дії не повинні порушувати Мінських домовленостей та сприяти вирішенню проблеми», - наголосили в європейській організації.