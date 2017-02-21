В «гумконвое» из РФ заметили совсем не «мирную» машину

21.02.2017 14:15

В составе 60-го "гуманитарного конвоя", который зашел из России на Донбасс, был автомобиль войск радиационной, химической и биологической защиты, который не является гуманитарным грузом. Об этом заявляет Государственная пограничная служба Украины 21 февраля, передает УП.

"Сегодня утром российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление (шестидесятого) так называемого "гуманитарного конвоя", – говорится в заявлении.

Поскольку перемещение "гумконвоя" происходило с грубым нарушением норм международного и украинского законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла лишь визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций.

"В целом с 5:50 до 6:30 через российский пункт пропуска "Матвеев Курган" на въезд в Украину проследовало 15 автомобилей т.з. "гумконвоя". Грузовики перевозили преимущественно якобы продукты питания", – отмечают пограничники.

"Особенностью данной колонны является то, что в ее составе следовал специализированный автомобиль РХБ защиты, который не может относиться к категории "гуманитарного" груза первой необходимости", – заявляют они.

Вторая колонна "гумконвоя" через пункт пропуска "Донецк" (РФ) по состоянию на 9:00 вторника государственную границу не пересекала.

Источник: from-ua.com