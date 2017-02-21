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В «ЛДНР» ветеранам Великой Отечественной хотят выплатить по 10 тысяч рублей
Руководство Донецкой и Луганской Народных Республик приняло решение выплатить денежную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим по обе стороны от линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила "и.о. министра иностранных дел ДНР" Наталья Никонорова, сообщает сепаратистский информационный ресурс.
"Главами республик принято решение выплатить каждому ветерану Великой Отечественной войны, принимавших непосредственное участие в боевых действиях в период с 01.09.1939 года по 03.09.1945 года, независимо от того, по какую сторону линии разграничения он проживает, по 10 тысяч рублей. При желании эту единовременную выплату можно будет получить в гривнах",-сказала она.
Никонорова отметила, что для получения помощи необходимо иметь при себе удостоверяющие документы или доверенность от родственников.
"Для получения выплат ветеранам Донецкой и Луганской областей необходимо иметь только два документа – паспорт и удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. Также выплату смогут получить родственники ветеранов, имеющих нотариально оформленную доверенность",— добавила Никонорова.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР
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