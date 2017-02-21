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В Мариуполе подожгли катафалк. Пострадало еще 6 авто (ВИДЕО)
Сегодня около 2:00 в редакцию 0629 позвонили из службы "Ритуал" и сообщили о том, что конкуренты подожгли их авто. Сгорел катафалк, а вместе с ним и 6 машин, стоявших рядом.
Директор похоронной компании "Ритуал" Александр Шпортун рассказал 0629 о том, что он возвращался домой около 1:30 и увидел огонь около стоянки авто. Вначале он подумал, что за стоянкой горит костер, а потом увидел пылающие авто. Горел его катафалк, и огонь успел перекинуться на рядом стоящие машины. Александр Шпортун утверждает, что до этого неизвестные люди разбивали окна его авто, угрожали и следили. Директор "Ритуала" обвиняет в поджоге авто представителей ОО "Народный рух" и Всеукраинской Ассоциации работников похоронных организаций (ВАРПО), созданную Николаем Сапаровым. Александр Шпортун говорит, что конкуренты мешают ему вести бизнес, прибегая к неправомерным действиям.
Сожженный катафалк не подлежит ремонту, так же, как и еще одно авто фирмы, которая занимается транспортировкой воды. Александр Шпортун сказал, что оценивает причиненный пожаром ущерб до 1 млн грн.
Примечательный факт, что на той же стоянке находилось авто супруги мэра Мариуполя, но оно не пострадало.
На данный момент директор "Ритуала" находится в райотделе полиции и пишет заявление.
Руководитель организации ОО "Скорбота" Николай Сапаров пояснил 0629, что "Скорбота" - легальная организация, и криминалом не занимается. "А если Шпортун будет заниматься клеветой, мы его засудим по полной", - добавил он.
В пресс-службе полиции сообщили, что к ним сообщение поступило в 01:40 ночи от местного жителя 1988 года рождения.
На место выехали сотрудники полиции. Ликвидацией последствий возгорания занимались сотрудники МЧС. Пострадавших среди населения нет, уточняют в полиции.
«Сейчас полицейские продолжают документировать указанный факт. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога» Уголовного кодекса Украины. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства возникновения пожара и лиц, причастных к возгоранию»,- говорится в сообщении.
Источник: 0629.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, поджог
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