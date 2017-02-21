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Архив - Донецкая область

Верховна Рада присоединила часть Горловки к Бахмутскому району

21.02.2017 20:10
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Верховна Рада присоединила часть Горловки к Бахмутскому району

Верховная Рада увеличила территорию Бахмутского района Донецкой области. Парламентарии 226 голосами поддержали соответствующий проект постановления, передает УНН.
Согласно постановлению предусматривается изменить границы Бахмутского района Донецкой области, увеличив территорию Бахмутского района на 1643,8 гектара земель за счет передачи в его состав 1516,0 гектара земель, находящихся в ведении Зайцевского поселкового совета Горловского городского совета, 127,8 гектара земель Горловского городского совета (а именно территорию улиц Станция Майорская, Солнечная, Заливная, Кольцова города Горловка), включив их в поселок городского типа Зайцево Горловского городского совета, и утвердить территорию Бахмутского района общей площадью 188 943,8 га и города Горловка общей площадью 42 117,2 гектара.



Теги: Донбасс, Горловка, Верховная Рада, Бахмутский район
 
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