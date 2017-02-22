Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики вели огонь по защитникам Мариуполя из БМП и минометов

22.02.2017 13:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики вели огонь по защитникам Мариуполя из БМП и минометов

Террористы т.н. «ДНР» обстреливали позиции ВСУ в секторе «Мариуполь» из крупных калибров. Об этом 0629 сообщил пресс-офицер сектора «Мариуполь» Александр Киндсфатер.

Боевики 36 раз обстреливали позиции сил АТО за прошлые сутки. Под огонь стрелкового оружия и гранатометов попали укрепленные районы ВСУ около Павлополя, Гнутово, Тарамчука, Водяного и Широкино.

Также два раза террористы применили минометы. Из минометов 120 мм боевики обстреливали позиции морских пехотинцев около Широкино, а из 82 мм - около Водяного. Из БМП террористы вели огонь по позициям вблизи Широкино, Водяного и Тарамчука.

Силы АТО один раз открывали ответный огонь.

Сегодня, по состоянию на 6:00, бандформирования т.н. «ДНР» уже 8 раз открывали огонь по украинским позиция в районе Мариуполя. Силы АТО ответный огонь не открывали.



Теги: Донбасс, Мариуполь, ДНР, АТО, ВСУ, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх