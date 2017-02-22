Боевики вели огонь по защитникам Мариуполя из БМП и минометов

22.02.2017 13:55

Террористы т.н. «ДНР» обстреливали позиции ВСУ в секторе «Мариуполь» из крупных калибров. Об этом 0629 сообщил пресс-офицер сектора «Мариуполь» Александр Киндсфатер.

Боевики 36 раз обстреливали позиции сил АТО за прошлые сутки. Под огонь стрелкового оружия и гранатометов попали укрепленные районы ВСУ около Павлополя, Гнутово, Тарамчука, Водяного и Широкино.

Также два раза террористы применили минометы. Из минометов 120 мм боевики обстреливали позиции морских пехотинцев около Широкино, а из 82 мм - около Водяного. Из БМП террористы вели огонь по позициям вблизи Широкино, Водяного и Тарамчука.

Силы АТО один раз открывали ответный огонь.

Сегодня, по состоянию на 6:00, бандформирования т.н. «ДНР» уже 8 раз открывали огонь по украинским позиция в районе Мариуполя. Силы АТО ответный огонь не открывали.