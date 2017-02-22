- В Белоруссии будут избирательно разрешать въезд жителям Донбасса с документами "ЛДНР"16:10
- Боевики вели огонь по защитникам Мариуполя из БМП и минометов 13:55
- Обнародованы фамилии тысяч погибших на Донбассе россиян13:15
- В «ДНР» из России тайно завезли четыре цистерны с хлором 12:55
- Янукович предлагает провести референдум о статусе Донбасса11:35
- Скоро появится поезд «Одесса-Мариуполь»10:55
- Сегодня Мариуполь и близлежащие поселки останутся без воды 10:35
- Переселенец из Авдеевки обучает жителей Золотоноши восточным единоборствам09:21
- В Мариуполе военный автомобиль врезался в "Рено Кангу" (ВИДЕО)08:20
- В районе Мариуполя подорвался грузовик с военными07:57
Донецк и Макеевка остались без «Лайфа»
Сегодня, приблизительно с 13:00 для жителей оккупированных Макеевки и Донецка стали недоступны услуги мобильного оператора «Лайф», сообщает «ДонПресс».
Местные жители в социальных сетях сообщают:
- «Лайф» не работает».
- «У меня тоже не работает „Лайф“. Центр Макеевки».
- «И у меня не работает, Советский район».
- «Тоже не работает. Калининский район».
— «Бакины. „Лайф“ не работает».
- «У кого-то „Лайф“ ловит? Или у меня одной связи нет?».
— «С „Норда“, отписались у них „Лайф“ есть».
— «По всей ДНР проблемы с „Лайфом“, видимо, где-то кабель повредили».
При этом представители компании мобильного оператора «Лайф» заявили, что перебои в работе мобильной связи появились из-за повреждения оборудования: «Действительно, на данный момент наблюдаются сложности по независимым от компании причинам. Было повреждено оборудование. Доступа к месту повреждения нет, и в тоже время технические специалисты ищут пути для исправления сложившейся ситуации. Срока решения, к сожалению, на данный момент нет».
Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, поломка, lifecell
- Донбасс в огне: Донецк, Макеевка, Авдеевка, Марьинка - обстрелы практически не прекращались (Список разрушений)
- Янукович не стал помогать школам Донбасса
- На вопросы отвечает юрист. Часть 65
- Шишацкий недоволен экологами
- ЧП с поездами "Хюндай"- две поломки в один день. Люди замерзали в ожидании помощи (ФОТО)
- Достижения и неудачи-2012 руководителей городов и районов Донецкой области. Часть 1
- В Белоруссии будут избирательно разрешать въезд жителям Донбасса с документами "ЛДНР"16:10
- Боевики вели огонь по защитникам Мариуполя из БМП и минометов 13:55
- Обнародованы фамилии тысяч погибших на Донбассе россиян13:15
- В «ДНР» из России тайно завезли четыре цистерны с хлором 12:55
- Янукович предлагает провести референдум о статусе Донбасса11:35
- Скоро появится поезд «Одесса-Мариуполь»10:55
- Сегодня Мариуполь и близлежащие поселки останутся без воды 10:35
- Переселенец из Авдеевки обучает жителей Золотоноши восточным единоборствам09:21
- В Мариуполе военный автомобиль врезался в "Рено Кангу" (ВИДЕО)08:20
- В районе Мариуполя подорвался грузовик с военными07:57
- Донецк и Макеевка остались без «Лайфа»16:20
- В Белоруссии будут избирательно разрешать въезд жителям Донбасса с документами "ЛДНР"16:10
- Австралийские ученые нашли причину синдрома хронической усталости16:00
- Отобрана первая тысяча потенциальных колонизаторов Марса15:25
- Космический "грузовик" Dragon не смог пристыковаться к МКС15:10
- “Мы уничтожим власть олигархов, которую по ошибке назвали украинской!” – Билецкий в Раде презентовал требования участников “Марша”14:55
- Порошенко убежден, что предстоящие президентские выборы в РФ являются аргументом для повышения боеготовности ВСУ14:35
- "Шахтер" получил новый клубный автобус14:25
- Мариупольских активистов не пускали на Марш национального достоинства в Киеве 14:15
- Боевики вели огонь по защитникам Мариуполя из БМП и минометов 13:55
- Чем имбирь полезен для женщин: ТОП-3 уникальных свойства19:18
- 10 привычек, способных изменить жизнь16:31
- Весенний авитаминоз: 6 необычных признаков того, что вам не хватает витаминов16:19
- 50 заданий для подростков: в сети запустили альтернативу «Синему киту»13:58
- 10 причин, почему нужно регулярно высыпаться09:10
- Масленица-2017: блины для Украины «взлетели» в цене на 20-25%07:15
- Детские суициды из-за «групп смерти»: советы родителям от киберполиции19:45
- Масленица: обычаи на каждый из дней17:40
- Гематоген - корисна альтернатива шоколаду08:10
- Что делать, если кто-то «перебрал»: тактика ликвидации алкогольного отравления07:49
- В Докучаевске начались страшные бои: первые подробности
- США предложили Украине помочь полностью заблокировать «ЛДНР»
- Чеченский батальон сил АТО предложил уникальный шанс больно отомстить России за признание "паспортов" "ДНР": для Кремля это станет ударом
- Во вторник утром решится судьба блокады Донбасса
- Экс-разведчик: Ситуация на пределе. Назревает третий Майдан
- Кабмин определит «обеспеченных» пенсионеров и заставит выбирать между работой и пенсией
- Семенченко: Блокаду Донбасса «зачистят» 23 февраля
- Кобзон послал ДНР ко всем чертям: Такой страны не существует!
- Все на Майдан: кто сегодня будет «взрывать» Киев
- Из-за легализации паспортов ЛДНР Украина рискует получить начало широкомасштабной войны