Донецк и Макеевка остались без «Лайфа»

22.02.2017 16:20

Сегодня, приблизительно с 13:00 для жителей оккупированных Макеевки и Донецка стали недоступны услуги мобильного оператора «Лайф», сообщает «ДонПресс».

Местные жители в социальных сетях сообщают:

- «Лайф» не работает».

- «У меня тоже не работает „Лайф“. Центр Макеевки».

- «И у меня не работает, Советский район».

- «Тоже не работает. Калининский район».

— «Бакины. „Лайф“ не работает».

- «У кого-то „Лайф“ ловит? Или у меня одной связи нет?».

— «С „Норда“, отписались у них „Лайф“ есть».

— «По всей ДНР проблемы с „Лайфом“, видимо, где-то кабель повредили».

При этом представители компании мобильного оператора «Лайф» заявили, что перебои в работе мобильной связи появились из-за повреждения оборудования: «Действительно, на данный момент наблюдаются сложности по независимым от компании причинам. Было повреждено оборудование. Доступа к месту повреждения нет, и в тоже время технические специалисты ищут пути для исправления сложившейся ситуации. Срока решения, к сожалению, на данный момент нет».