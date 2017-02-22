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Архив - Донецкая область

Донецк и Макеевка остались без «Лайфа»

22.02.2017 16:20
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Донецк и Макеевка остались без «Лайфа»

Сегодня, приблизительно с 13:00 для жителей оккупированных Макеевки и Донецка стали недоступны услуги мобильного оператора «Лайф», сообщает «ДонПресс».
Местные жители в социальных сетях сообщают:
- «Лайф» не работает».
- «У меня тоже не работает „Лайф“. Центр Макеевки».
- «И у меня не работает, Советский район».
- «Тоже не работает. Калининский район».
— «Бакины. „Лайф“ не работает».
- «У кого-то „Лайф“ ловит? Или у меня одной связи нет?».
— «С „Норда“, отписались у них „Лайф“ есть».
— «По всей ДНР проблемы с „Лайфом“, видимо, где-то кабель повредили».
При этом представители компании мобильного оператора «Лайф» заявили, что перебои в работе мобильной связи появились из-за повреждения оборудования: «Действительно, на данный момент наблюдаются сложности по независимым от компании причинам. Было повреждено оборудование. Доступа к месту повреждения нет, и в тоже время технические специалисты ищут пути для исправления сложившейся ситуации. Срока решения, к сожалению, на данный момент нет».



Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, поломка, lifecell
 
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