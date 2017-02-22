Из-за блокады на Донбассе Москва решила сама поставлять коксующийся уголь в "ЛДНР"

22.02.2017 19:53

Российские СМИ утверждают, что им поступила достоверная информация о поставках черного золота на Донбасс из РФ. Руководство Российской Федерации приняло решение о прямых поставках коксующегося угля на территории Украины, контролируемые боевиками самопровозглашенных "республик", сообщает "Диалог UA".

Об этом сообщили российские масс-медиа, которые ссылаются на собственный источник в энергетическом секторе РФ. Известно, что такой тип угля широко используется в металлургии, в том числе и на предприятиях оккупированной части Донбасса. Подчеркивается, что данное решение было принято по причине проблем, которые стали испытывать предприятия, расположенные на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Российские СМИ пишут, что работа заводов на территориях боевиков "ЛДНР" нарушилась в связи с блокадой, из-за которой остановились поставки российского коксующегося угля, который ранее транспортировался через контролируемые ВСУ территории. В то же время источник, близкий к руководству непризнанных псевдореспублик, рассказал российским журналистам, что предприятия не смогут рассчитаться за поставленный напрямую российский уголь, поскольку они по-прежнему контролируются различными украинскими предпринимателями, и поэтому все расчеты проходят через Киев. В связи с данной проблемой сепаратисты в очередной раз пригрозили "национализацией" данных предприятий.