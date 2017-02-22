Янукович предлагает провести референдум о статусе Донбасса

22.02.2017 11:35

Бывший президент Украины Виктор Янукович написал письмо, адресованное мировым лидерам. Об этом сообщают "РИА Новости".

В нем беглый президент обратился к президентам России, США, Германии и Франции Владимиру Путину, Дональду Трампу, Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Франсуа Олланду, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, президенту Польши Анджею Дуде, главе ПАСЕ Педро Аграмунту, генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду и председателю Европарламента Антонио Таяни.

Янукович заявил, что "в случае невыполнения нынешними украинскими властями минских соглашений необходимо инициировать проведение референдума о статусе Донбасса".

Кроме того, он призывает включить "в переговоры в рамках нормандского формата представителей протестующей стороны, представляющей народ Донбасса".

Беглый президент также предложил "инициировать создание специальной комиссии Совета Европы для проведения мониторинга расследований преступлений, совершенных на Майдане".

"Со своей стороны я гарантирую предоставление всей посильной помощи в данном расследовании, как уже не раз предлагал это нынешним властям в Украине. У меня есть дополнительные сведения и доказательства, позволяющие установить реальных организаторов массовых убийств на Майдане. Учитывая нежелание нынешних властей провести объективное расследование, я готов предоставить данную информацию независимой Специальной Комиссии Совета Европы", — отметил он.

Источник 112.ua