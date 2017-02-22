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Архив - Донецкая область

Москва готовится к оккупации Украины

22.02.2017 16:40
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Москва готовится к оккупации Украины

Депутат российской Государственной Думы Вячеслав Никонов рассказал о том, что Москва может направить в "ДНР" и "ЛНР" серьезную военно-техническую помощь. Об этом Никонов сообщил в эфире одного из российских телеканалов, передает "Диалог.UA".

По мнению Никонова, Россия способна оказать "республикам" такую помощь в открытую. Он отметил, что Москва даст боевикам системы вооружения, которых у них не может быть. Депутат заявил, что сейчас Россия не оказывает свою военную помощь в "Л/ДНР". Он добавил, что на Донбассе могут появиться "добровольцы" в большом количестве, причем более серьезные, чем те, что там уже есть.

К слову, информация Никонова о том, что российской техники на Донбассе нет, является очередной ложью. Ранее "Диалог.UA" писал, сколько военной техники перебросила Россия на помощь боевикам.

Напомним, сегодня Петр Порошенко, выступая перед руководством ВСУ, рассказал, сколько военной техники и российских военнослужащих находится в непосредственной близости к украино-российской границе.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, оккупация, ДНР, ЛНР, ВСУ
 
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