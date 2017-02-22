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Обнародованы фамилии тысяч погибших на Донбассе россиян
В Сети появился список фамилий российский военнослужащих и наемников, погибших в ходе войны против Украины на Донбассе. Подготовила его группа «Груз-200 из Украины в Россию».
«Друзья, теперь вы смело можете унести к себе на страницы ссылку на списки „грузов 200“ из Украины в Россию. Сделать подарки ватным друзьям и родственникам. Пусть смотрят и делают выводы, пусть перепроверяют в своих регионах. Эти списки будут обновляться по мере необходимости точно так же, как мы их обновляем в группе. В настоящее время на сайте список по состоянию на 31.01.2017, но скоро будет новый http://gruz200.zzz.com.ua/. И, кроме того, каждый при желании сможет скачивать этот список себе в архив», — сообщила координатор группы Елена Васильева.
На сайте, на котором обнародован список, отмечается, что поиск неидентифицированных погибших продолжается, а также восстанавливаются их имена под позывными.
«Учитывая, что из 18 000 наемников около 10 000 (больше половины) составляют именно российские наемники, можно утверждать, что около 15 000 завербованных наемников — „грузы 200“. Минобороны РФ через доверенные источники подтвердило не возврат такого количества людей 08.07.2015 года, а именно 25 187 человек», — отмечается на сайте.
Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что 5 февраля этого года из морга Донецкой областной больницы им. Калинина в российский Ростов-на-Дону было отправлено два автомобиля КамАЗ с «грузом 200».
Источник fakty.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, погибли, наемники
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