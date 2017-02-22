Предприятиям украинских олигархов грозит национализация. РФ будет поставлять кокс напрямую в Донбасс – СМИ

22.02.2017 18:40



Власти России решили напрямую поставлять самопровозглашенным ДНР и ЛНР коксующийся уголь, необходимый для металлургических предприятий. Об этом пишет газета Взгляд со ссылкой на источник в российском энергетическом секторе.

По информации издания, такое решение принято из-за проблем, которые стали испытывать заводы, расположенные в ДНР и ЛНР. Их работа нарушилась в связи с остановкой поставок российского коксующегося угля, который транспортировался через контролируемые Киевом территории. Сейчас это невозможно из-за блокады железнодорожного сообщения между Украиной и "республиками".

"В связи с этим в Москве принято решение в таких условиях, созданных Киевом, осуществлять поставки коксующегося угля в Донбасс напрямую", – сказал источник.

При этом уточняется, что рассчитаться с Россией за поставленный напрямую уголь предприятия не смогут, поскольку они по-прежнему контролируются украинскими олигархами, и поэтому все расчеты проходят через Киев.

"Таким образом, сам Порошенко и иже с ним дают Донбассу сигнал к национализации предприятий. Они просто не оставляют донецким и луганским предприятиям другого выхода", – пояснил сточник, близкий к руководству республик.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня глава ДНР Александр Захарченко заявил, что Енакиевский метзавод может возобновить работу без участия Украины. Как известно, это предприятие принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

В свою очередь в штабе торговой блокады Донбасса сообщили, что за 28 дней активисты заблокировали почти 70 тысяч вагонов с раззличными грузами.