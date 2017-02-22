Сегодня Мариуполь и близлежащие поселки останутся без воды

22.02.2017 10:35

Сегодня, 22 февраля, до 17.00 в Мариуполе будет отсутсвовать вода. От водоснабжения отключат более 10 улиц, а также пос. Каменск. Подача будет прекращена в связи с ремонтными работами горводоканала. Об этом сообщает сайт Мариупольского городского совета со ссылкой на Горводоканал.

Сегодня с 9.00 до 17.00 вода будет отсутствовать по адресам: ул. Зелинского 39, пр. Строителей 98,100, пр. Мира 107,111а,111,121, ул. 9 Авиадивизии 28, 38. Без водоснабжения останется и Центр предоставления административных услуг. Также отключат воду по адресам: ул. Ш. Руставели - б-р Шевченко, КомунОсо, ул. Апатова - Греческая.

В Левобережном районе от воды отключат ул. Киевскую, 11/2, 63, 96, пр. Победы, 92, пос. Троицкий.

В связи с заменой ввода воды будет отсутствовать по ул. Волгодонской 19-23, пр. Победы 24-32, бул. Меотиду 42-46, ул. Пашковского 21-25/9. От водоснабжения останется детсад №35.

До 18.00 будет прекращена подача воды по адресам: ул. Ф. Орлика, 75, 77, 81, 83, ул. 9-Авиадивизии, 26, 28 и среднеобразовательная школа №53.

С 10.00 до 14.00 вода будет отсутсвовать в поселке Каменск: ул. Каменская, ул. Первомайская, ул. Южная, ул. Плотинная, ул. Садовая, ул. Правды, ул. Молодежная, туп. Каменский.

Источник 0629.com.ua