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Архив - Донецкая область

Скоро появится поезд «Одесса-Мариуполь»

22.02.2017 10:55
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Скоро появится поезд «Одесса-Мариуполь»

Пассажирский поезд «Одесса – Мариуполь» планируют запустить во втором квартале этого года. Об этом рассказал представитель службы пассажирских перевозок «Одесской железной дороги» на сессии городского совета Таврийска, пишет i24 ссылаясь на сообщение в Facebook журналиста Олег Батурин.
Поезд будет следовать через Николаев, Херсон, станцию Каховка. Возможно, поезд будет также проходить через Мелитополь и Бердянск или Запорожье.
Сейчас южные области Украины соединяет только пассажирский поезд «Одесса – Кривой Рог» (проходит через Николаев, Херсон, ст. Каховка и Запорожье).
Это единственный поезд, который соединяет западный регион (Одесса) с югом (Херсон, Каховка) и юго-востоком (Запорожье), если не принимать во внимание несколько пригородных пассажирских поездов (Херсон - Нововеселая, Николаев - Каховка, Геническ - Днепр и других).
В настоящее время добраться из Херсона (Одессы, Николаева) в Бердянск или Мариуполя можно только на автобусах.
Напомним, нардеп Наталья Веселова в конце прошлого года обратилась к главе правления «Укрзалізниці» Войцеху Балчуну с инициативой рассмотреть возможность назначения поезда прямым сообщением Мариуполь-Одесса.



Теги: Донбасс, Одесса, Мариуполь, поезд
 
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