В «ДНР» из России тайно завезли четыре цистерны с хлором

22.02.2017 12:55

В «ДНР», на Амвросиевский филиал «Хайдельберг Цемент Украина» (Донецкая область, Амвросиевский район, п. Новоамвросиевское) с территории РФ по железной дороге было в обстановке секретности завезено 4 цистерны хлора.

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук.

Сопровождение доставки хлора осуществлялась по личному указанию главаря «ДНР» А.Захарченко. Согласно сопроводительной документации, данное химическое вещество планируется использовать с целью хлорирования воды, поставляемой населению КП «Вода Донбасса».

По указанию командира отдельного отряда «Легион» Завдовеева С.С. (позывной «Француз»), группа вооруженных боевиков данного подразделения осуществляют постоянную охрану цистерн с хлором.

Источник 62.ua