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Архив - Донецкая область

В Мариуполе военный автомобиль врезался в "Рено Кангу" (ВИДЕО)

22.02.2017 08:20
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В Мариуполе военный автомобиль врезался в "Рено Кангу" (ВИДЕО)

В сети появилось видео момента аварии военного автомобиля ГАЗ с гражданским «Рено» белого цвета.

Момент столкновения автомобилей зафиксирован на камерах внешнего наблюдения. «Рено Кангу» двигался по ул. Митрополитской со стороны рынка, а военный ГАЗ по пр. Строителей.
Напоминаем, что в результате ДТП два человека было госпитализировано.

 

Источник 0629.com.ua



Теги: Донбасс, Мариуполь, авария, ДТП
 
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