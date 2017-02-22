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В Мариуполе военный автомобиль врезался в "Рено Кангу" (ВИДЕО)
22.02.2017 08:20
В сети появилось видео момента аварии военного автомобиля ГАЗ с гражданским «Рено» белого цвета.
Момент столкновения автомобилей зафиксирован на камерах внешнего наблюдения. «Рено Кангу» двигался по ул. Митрополитской со стороны рынка, а военный ГАЗ по пр. Строителей.
Напоминаем, что в результате ДТП два человека было госпитализировано.
Источник 0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, авария, ДТП
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