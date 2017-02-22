В Мариуполе военный автомобиль врезался в "Рено Кангу" (ВИДЕО)

22.02.2017 08:20

В сети появилось видео момента аварии военного автомобиля ГАЗ с гражданским «Рено» белого цвета.

Момент столкновения автомобилей зафиксирован на камерах внешнего наблюдения. «Рено Кангу» двигался по ул. Митрополитской со стороны рынка, а военный ГАЗ по пр. Строителей.

Напоминаем, что в результате ДТП два человека было госпитализировано.

Источник 0629.com.ua