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Возродился кинологический центр Донетчины
Сегодня в Мариуполе состоялось открытие нового кинологического центра. В этом событии приняли участие инициатор проекта, начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин, гендиректор ММК им. Ильича Юрий Зинченко, который поддержал возрождение центра в Донецкой области, и дети из подшефной полицейским школы-интерната №2.
Гостям мероприятия продемонстрировали работу служебных собак (прохождение, задержания, поиск взрывчатки и оружия, дрессировка). Также в комплексе работала фотовыставка, где присутствующие получили возможность посмотреть, как центр возрождался с нуля.
Комплекс создан в рекордно сжатые сроки, так как без четвероногих напарников правоохранители как «без рук». Ведь именно обученные собаки помогают найти пропавшего человека, вывести полицию на преступника, выявить замаскированную взрывчатку. Напомним, что единственное кинологическое подразделение в регионе осталось в оккупированном Донецке.
Возведение центра началось практически на пустом месте, на территории заброшенного пансионата в Приморском районе. По словам руководителя кинологического центра Леонида Котова, первым делом была разрушена аварийная постройка, на месте которой разровняли площадку. «Затем сформировали специальные платформы, было залито большое количество бетона, всё армировано, осуществлена стяжка, и уже на этой площадке начали строительство вольеров. Всего их 24. Здесь будут находиться служебные собаки, которые будут нести службу по всей линии разграничения и по всей Донецкой области», - сообщил кинолог, добавив, что открытие кинологической базы - важное событие для области. До этого в полиции не было служебных собак, которые бы выезжали на места заминирования, на поиск человека.
Сегодня в комплексе воспитываются 10 собак с разной специализацией - выявление оружия, наркотических веществ, следовая работа. Одиннадцатого питомца – породистого щенка – правоохранители получили в подарок от гендиректора ММК им. «Ильича» Юрия Зинченко. Четвероногие обитатели комплекса проходят специальную выучку и умеют работать в условиях боевых действий. Постепенно количество помощников полиции будет увеличиваться.
Как отметил зам. начальника нового подразделения Виктор Казаков, кинологический центр - это основное подразделение, которое будет обеспечивать потребности всех территориальных подразделений полиции и своевременные выезды на совершение преступлений, поиск людей, оружия, наркотиков, работу на блокпостах по области.
«Сейчас наша задача - максимально быстро готовить сотрудников и собак, чтобы постепенно отказаться от приданных сил и перекрывать всю область своими силами», - сказал он.
Теги: Донбасс, Мариуполь, центр, кинолог
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