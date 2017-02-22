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Архив - Донецкая область

Захарченко заявил об увеличении спроса на «паспорта» «ДНР»

22.02.2017 16:44
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Захарченко заявил об увеличении спроса на «паспорта» «ДНР»

Главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко заявил, что в оккупированной зоне Донецкой области «резко увеличилось» число заявлений на получение так называемых «паспортов» «ДНР». Информацию распространили сепаратистские интернет-издания, пишет «ДонПресс».
«Число заявлений на получение паспорта гражданина ДНР после признания их в РФ увеличились в десятки раз», — заявил предводитель боевиков.
По его словам, даже понадобилось «привлечение дополнительных производственных мощностей», чтобы напечатать новые бланки «паспортов».



Теги: Донбасс, паспорт, ДНР, Захарченко
 
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