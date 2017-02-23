Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

1 марта главари "днр" проводят очередную антиукраинскую акцию в Донецке, - ИС

23.02.2017 12:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
1 марта главари "днр" проводят очередную антиукраинскую акцию в Донецке, - ИС

По оперативным данным группы ИС, 1 марта с.г. в н.п. Донецк, запланировано проведение митинга антиукраинского направления под лозунгом «Украина - террорист».

Митинг проводится по указанию российских кураторов из АП РФ, в рамках общей кампании по дискредитации Украины и попыток сформировать позицию международных организаций (ОБСЕ, ООН) по отношению к Киеву, как «организатору военных преступлений против мирных жителей Донбасса».

Ответственность за проведение митинга возложена на «министерство информации днр».

Источник: http://sprotyv.info 



Теги: Донбасс, акция, ДНР, АТО, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх