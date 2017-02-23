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1 марта главари "днр" проводят очередную антиукраинскую акцию в Донецке, - ИС
23.02.2017 12:28
По оперативным данным группы ИС, 1 марта с.г. в н.п. Донецк, запланировано проведение митинга антиукраинского направления под лозунгом «Украина - террорист».
Митинг проводится по указанию российских кураторов из АП РФ, в рамках общей кампании по дискредитации Украины и попыток сформировать позицию международных организаций (ОБСЕ, ООН) по отношению к Киеву, как «организатору военных преступлений против мирных жителей Донбасса».
Ответственность за проведение митинга возложена на «министерство информации днр».
Источник: http://sprotyv.info
Теги: Донбасс, акция, ДНР, АТО, боевики
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