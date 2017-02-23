«Более трех часов врачи составляли лицо раненого, словно пазлы...»

23.02.2017 14:55

Когда после операции, которую проводил полковник медицинской службы Богдан Галайчук, бойца отправили в Днепр, никто не верил, что парня с незначительными шрамами на лице недавно было невозможно узнать

Февраль 2016-го. Челюстно-лицевой хирург-стоматолог НВМКЦ «ГКВГ» полковник медицинской службы Богдан Галайчук только что приехал на ротацию под Авдеевку. Он даже не успел распаковать вещи, как за несколько минут уже сидел в «таблетке», которая мчалась к Селидово, разбрызгивая колесами грязь со снегом. Наскоро натянув на грязные берцы бахилы, бригада челюстно-лицевых хирургов зашла в операционную, где уже работали реаниматологи

— Когда наши коллеги отошли, освобождая место у стола, мы увидели ужасную картину. Даже наиболее опытные из нас были поражены — голова раненого представляла собой кровавое месиво, а лицо напоминало маску, отделенную от головы. И все это обильно залеплено грязью... Это найболее мягкое описание увиденного. И больнее всего, что оно принадлежало совсем молодому парню, — вспоминает Богдан Галайчук. — И как из этого снова «слепить» лицо человека, откровенно говоря, никто не представлял. Но наше дело не рассматривать, а оперировать.

Пока бригада реаниматологов латала парню другие части тела, Богдан Васильевич сосредоточился на голове. Зажимы, ватные тампоны и инструменты подавали и держали не только ассистенты, но и хирурги из другой бригады.

— Когда за жизнь бойца идет борьба с секундами, неважно, кто ты — врач или санитар. Все в одной связке, один механизм, который должен работать без остановок и сбоев, — говорит хирург.

Больше трех часов, тщательно отмывая грязь и каждый раз примеряя «маску» на лицо парня, врачи, словно пазл, собирали по лоскуткам нос, губы, щеки. Их необходимо было не только реконструировать, но и восстановить функционирование.

— Когда после стабилизации бойца отправили в Днепр, никто не верил, что парня с незначительными шрамами на лице буквально недавно было трудно идентифицировать! — говорит Богдан. — А мы, несмотря на усталость, были очень рады, что справились...

После такого «крещения» Богдан Васильевич уже ничего не боялся. Оперировать, составлять челюсти, вытаскивать осколки, лечить стреляные раны стало для него почти привычным делом.

Когда в прошлом году на Пасху к блокпосту подъехала до боли знакомая «таблетка», из которой санитары вытащили «тяжелого», медик понял — это его пациент. Лицо...

«Неужели опять, как в прошлый раз?» — крутилось у него в голове, пока медик торопливо снимал верхнюю одежду.

Через час врачи и медсестры наконец облегченно вздохнули: «Все. Можно зашивать». Кожу на лицо натянули с шеи раненого.

«Ты у нас еще красавцем будешь, подтяжку лучшую, чем голливудской звезде сделали!» — улыбнулась медсестра, наклонившись к раненому. Тот был без сознания, но уже стабилен.

За почти два месяца под Авдеевкой Богдан Галайчук привык к ночной работе — когда днем прекращала работу ОБСЕ, «просыпались» боевики. Обстрелы начинались в сумерках и продолжались до полуночи:

— Когда все утихало — работа начиналась у нас... Самым тяжелым было ожидание новых раненых после обстрелов.

«Снова «трехсотые». Трое трудных...» — передали по рации. Богдан с бригадой в очередной раз спешат по длинному госпитальному коридору. Эти стены помнят ужас Иловайска и ДАПа. «Когда это закончится?..»

Врач вспоминает бойца, которого привезли в госпиталь с пулей, застрявшей в самом глазу:

— Ему оказали первую помощь, а окулист был уверен: зрение частично можно спасти, но при условии срочной операции на специализированном оборудовании. Вызвали вертолет. Все уже вышли из операционной. Печальный парень лежит неподвижно и тяжело вздыхает. «Сейчас прилетит вертолет, чтобы отвезти тебя в Днепр — есть шанс сохранить тебе зрение», — говорю ему. Его ответ просто ошарашил! «Я всегда знал, что моя Украина меня не оставит...» — сказал боец со слезами в неповрежденном глазу. Такая искренняя благодарность и огромная любовь к своей стране потрясали.

Воспоминания о раненом бойце, который любит и верит в свою страну, берут врача за живое и до сих пор. В столице, увы, каждый раз сталкиваясь с человеческим равнодушием, наглыми водителями на дорогих джипах, развлечениями, как будто нет никакой войны, Богдан скучал по фронтовой искренности украинца с заплаканным глазом...

После возвращения домой отдыхать тоже не пришлось, потому что ждала работа в госпитале. Несмотря на бешеный ритм и усталость, Богдан Галайчук счастлив, что у него есть надежный тыл — его семья: жена и пятеро детей. Именно они согревали его во время пребывания на Донбассе и придавали силы. А для них папа — настоящий герой и самый лучший пример.

— Когда видишь, как твои дети гордятся тобой и увлеченно подражают всему, что ты делаешь, это вдохновляет и позволяет думать, что ты все делаешь правильно.

Командировки в район АТО изменили мировоззрение военного медика. Кроме того, что в очередной раз убедился в воинственности «братьев» из РФ, он приобрел неоценимый опыт, спасал жизни, сам себе доказал, что не зря носит погоны, а также понял самое главное — он сделает все, чтобы его дети выросли настоящими украинцами, чтобы они уже сейчас различали, где правда, а где игра, что правильно, а что нет. Ведь именно им строить будущее страны.

P. S. Узнав о недавних событиях в Авдеевке, полковник медицинской службы Богдан Галайчук снова готов при необходимости поехать на Восток. Каждый раз, звоня коллегам во фронтовой госпиталь, чувствует себя неловко из-за того, что они там, а он нет...

Ольга МОСЕНДЗ, «Народная армия»

Источник: sprotyv.info