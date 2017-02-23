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Марчук: Украина выполняет обязательства по отводу вооружения, но...

23.02.2017 12:55
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Марчук: Украина выполняет обязательства по отводу вооружения, но...

Украина выполняет все взятые на себя международные обязательства по отводу тяжелого вооружения, но сталкивается с провокациями. Об этом заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук в эфире телеканала 112 Украина, передает Корреспондент.

"Только в феврале – трижды инициатива была Украины, трижды ОБСЕ – об установлении режима тишины и разведении тяжелого вооружения. В большинстве тяжелое вооружение разведено, но после Авдеевки все разрушилось, переговорный процесс был отброшен практически в начало", – сказал он.

Марчук отметил, что Россия в принципе поддерживает идею разведения.

"Украинская сторона еще 8 февраля передала ОБСЕ информацию о местонахождении тяжелого вооружения и до 20 февраля мы выполнили все процедуры... 20 февраля со стороны противника было 62 обстрела, 21 – 85. С 1 января по 22 февраля по позициям сил АТО НВФ нарушили режим тишины 3129 раз, выпустили по позициям сил АТО 37840 мин и снарядов. Россия с одной стороны признает документы ОРДЛО, с другой – провоцирует Украину на выход из переговорного процесса", – подчеркнул он.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Украина, Донбасс, вооружение, отвод
 
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