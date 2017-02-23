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В Авдеевке переизбыток гуманитарной помощи: просят больше не присылать
В прифронтовую Авдеевку продолжает поступать гуманитарная помощь со всей Украины. Власти города выступили с официальной просьбой прекратить отправку гуманитарной помощи в Авдеевку, так как сейчас жители не испытывают в ней необходимости.
В сюжете ТСН говорится, что в город постоянно поступают многочисленные гумконвои с продуктами и одеждой. Большинство из них являются невостребованными. Власти поблагодарили всех за помощь и отметили, что в критический момент она была неоценимой, передают Вести.
"Продуктовые наборы уже получили около 70% жителей Авдеевки, но на складах остаются тонны воды, килограммы конфет, мешки с овощами и крупами. Наборы, розданные горожанам, состоят из печенья, макарон, консервов, чая и варенья. Консервацию не добавляют - у жителей Авдеевки хватает и своих запасов", - говорится в сообщении.
Кроме продуктов, неравнодушные люди присылают много одежды, которую местные жители выносят мешками из-за ее невостребованности.
Власти города рассказали, что на данный момент в Авдеевке наблюдается острая нехватка строительных материалов для восстановления домов, разрушенных из-за обстрелов. Разрушенных зданий насчитывается около четырех сотен. В городе не хватает шифера, рубероида, кирпича и древесины.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, Авдеевка, гуманитарная помощь
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