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В ДНР к «празнику» 23 февраля раздают квартиры
Военнослужащие ДНР сегодня, в День защитника Отечества, получили награды за мужество, отвагу и отличные показатели в службе, четверым военным вручили документы на квартиры. Торжественная церемония прошла в зале Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. Соловьяненко, сообщает сепаратистский информационный ресурс.
«Хочу поздравить всех защитников. Вы стоите на страже нашей Родины, несмотря на все невзгоды и трудности. Хочу пожелать всем мира, добра вашим домам, крепкого терпения, успехов в боевой подготовке и на гражданском поприще»,
— обратился к военнослужащим Кононов.
После этого собравшиеся почтили минутой молчания воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, сражавшихся за свободу и независимость ДНР, а также мирных жителей, ставших жертвами украинских карателей.
Министр обороны вручил четверым военным ордеры на ведомственные квартиры. Столько же бойцов получили знаки отличия "За мужество и отвагу", один – "Георгиевский крест". Пятерых от имени Главы Республики Александра Захарченко наградили почетными грамотами, семеро получили благодарности за отличные показатели.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, праздник, квартира, ДНР
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