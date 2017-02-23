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Вооруженные «казаки» массово бегут с Донбасса
В рядах боевиков «ДНР» и «ЛНР» резко возросло число случаев дезертирства
Об этом 23 февраля сообщает Politeka со ссылкой на пресс-центр главного управления разведки Минобороны Украины.
«Отмечается увеличение количества случаев дезертирства и возвращения с оружием из оккупированной территории Донбасса в РФ представителей т.н. казачьих формирований», говорится в сообщении.
Так, с 20 февраля продолжается поиск двух групп «казаков», которые со штатным оружием бежали из мест базирования боевиков.
Как сообщалось ранее, на территории, временно подконтрольной боевикам «ДНР», готовят так называемую «казачью сотню» для разведки и диверсий в тылу сил АТО.
Отметим также, у боевиков «ЛДНР» массово сдают нервы из-за длительного пребывания на передовой. В связи с этим в их рядах прошли большие чистки. Теперь объявлен «призыв» лиц в возрасте от 18 до 60 лет.
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, АТО, казаки
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