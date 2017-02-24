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Архив - Донецкая область

120-мм мины "ложились" недалеко от жилых домов Водяного (ВИДЕО)

24.02.2017 08:40
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120-мм мины "ложились" недалеко от жилых домов Водяного (ВИДЕО)

На днях украинские позиции около Водяного боевики обстреляли из тяжелой артиллерии.  Запрещенные минскими соглашениями 120-мм мины "ложились" недалеко от жилых домов. Бойцы признались: это чудо, что никто не пострадал. Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.

Видео последствий обстрела опубликовала пресс-служба Минобороны.

"С той стороны нам противостоит вражеская минометная батарея. Огонь ведется преимущественно ночью. Противник подлый. Похоже, что боевики не слышали о "режиме тишины". Стреляют из танков, гранатометов, пулеметов, регулярно устраивают провокации. Из-за их преступных действий почти все местные оставили поселок. Осталось только 15 человек", - рассказал командир взводного опорного пункта.

Военные предупредили, что морские пехотинцы твердо стоят на своих позициях – врага не бояться, так как закалены боями. "Порох держат сухим. В случае нестандартных действий противника, ответ будет мгновенным и адекватным. Оккупанты не отдадут ни метра украинской земли", - заверили в пресс-центре.


Фото: https://www.facebook.com/ato.news

Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы, Водяное
 
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