120-мм мины "ложились" недалеко от жилых домов Водяного (ВИДЕО)

24.02.2017 08:40

На днях украинские позиции около Водяного боевики обстреляли из тяжелой артиллерии. Запрещенные минскими соглашениями 120-мм мины "ложились" недалеко от жилых домов. Бойцы признались: это чудо, что никто не пострадал. Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.

Видео последствий обстрела опубликовала пресс-служба Минобороны.

"С той стороны нам противостоит вражеская минометная батарея. Огонь ведется преимущественно ночью. Противник подлый. Похоже, что боевики не слышали о "режиме тишины". Стреляют из танков, гранатометов, пулеметов, регулярно устраивают провокации. Из-за их преступных действий почти все местные оставили поселок. Осталось только 15 человек", - рассказал командир взводного опорного пункта.

Военные предупредили, что морские пехотинцы твердо стоят на своих позициях – врага не бояться, так как закалены боями. "Порох держат сухим. В случае нестандартных действий противника, ответ будет мгновенным и адекватным. Оккупанты не отдадут ни метра украинской земли", - заверили в пресс-центре.