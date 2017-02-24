Аброськин отреагировал на публикацию ДНРовцами телефонов руководства полиции Донецкой области

24.02.2017 18:06

Полиция Донецкой области готова принимать заявления от жителей оккупированной части региона о преступлениях боевиков и обсудить явку с повинной самих боевиков. Об этом написал начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в "Фейсбуке".



"Пособники "ДНР" распространяют телефоны руководства нашего главка среди жителей оккупированной территории. Цель очевидна - дабы жители Донетчины информировали нас о всех злодеяниях террористов, а также для обговаривания явки с повинной самих боевиков. Помогу им, размещаю и у себя на странице. Спасибо за информирование! Готовы принимать заявления", - заявил он.