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Аброськин отреагировал на публикацию ДНРовцами телефонов руководства полиции Донецкой области
24.02.2017 18:06
Полиция Донецкой области готова принимать заявления от жителей оккупированной части региона о преступлениях боевиков и обсудить явку с повинной самих боевиков. Об этом написал начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в "Фейсбуке".
"Пособники "ДНР" распространяют телефоны руководства нашего главка среди жителей оккупированной территории. Цель очевидна - дабы жители Донетчины информировали нас о всех злодеяниях террористов, а также для обговаривания явки с повинной самих боевиков. Помогу им, размещаю и у себя на странице. Спасибо за информирование! Готовы принимать заявления", - заявил он.
"Пособники "ДНР" распространяют телефоны руководства нашего главка среди жителей оккупированной территории. Цель очевидна - дабы жители Донетчины информировали нас о всех злодеяниях террористов, а также для обговаривания явки с повинной самих боевиков. Помогу им, размещаю и у себя на странице. Спасибо за информирование! Готовы принимать заявления", - заявил он.
Фото: sharij.net
Теги: Донбасс, Донецкая область, Полиция Донбасса, Вячеслав Аброськин
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