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Авдеевка из-за обстрелов снова осталась без воды
Вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявляет об остановке водоснабжения в г.Авдеевка Донецкой области после попадания снаряда в Донецкую фильтровальную станцию в ходе обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований.
"Авдеевка. Прямое попадание снаряда в фильтровальную станцию. Оборудование остановлено. Людей спрятали в бомбоубежище. Город снова без воды", - написал Г.Зубко на своей странице в социальной сети Facebook в пятницу утром, передает "Интерфакс".
По его мнению, обстрелы связаны с подтверждением ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС с Украиной Палатой представителей (нижней палатой) парламента Нидерландов в четверг. "На почве поддержки Нидерландами ратификации соглашения Украины с ЕС орки не успокаиваются и посыпают нашу землю снарядами", - написал Г.Зубко.
Как сообщалось, поздно вечером 30 января в результате обстрелов вблизи Авдеевки были повреждены воздушные ЛЭП. В результате чего было прекращено тепло- и водоснабжение, также был отключен Авдеевский коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция. 1 февраля боевики открыли огонь по бригадам энергетиков, вышедшим в район повреждения ЛЭП, восстановительные работы неоднократно откладывались. Несколько дней вода в городе подавалась по графику, полностью водоснабжение было восстановлено лишь днем 6 февраля.
Впоследствии, 18 февраля, в ходе обстрела вновь произошло повреждение ЛЭП вблизи Авдеевки, что вновь привело к прекращению электроснабжения города, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. Водоснабжение было восстановлено к 21 февраля.
Фото: korrespondent.net
Теги: Донбасс, Авдеевка, вода, обстрелы
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