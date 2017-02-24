Авдеевка из-за обстрелов снова осталась без воды

24.02.2017 10:16

Вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявляет об остановке водоснабжения в г.Авдеевка Донецкой области после попадания снаряда в Донецкую фильтровальную станцию в ходе обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований.

"Авдеевка. Прямое попадание снаряда в фильтровальную станцию. Оборудование остановлено. Людей спрятали в бомбоубежище. Город снова без воды", - написал Г.Зубко на своей странице в социальной сети Facebook в пятницу утром, передает "Интерфакс".

По его мнению, обстрелы связаны с подтверждением ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС с Украиной Палатой представителей (нижней палатой) парламента Нидерландов в четверг. "На почве поддержки Нидерландами ратификации соглашения Украины с ЕС орки не успокаиваются и посыпают нашу землю снарядами", - написал Г.Зубко.

Как сообщалось, поздно вечером 30 января в результате обстрелов вблизи Авдеевки были повреждены воздушные ЛЭП. В результате чего было прекращено тепло- и водоснабжение, также был отключен Авдеевский коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция. 1 февраля боевики открыли огонь по бригадам энергетиков, вышедшим в район повреждения ЛЭП, восстановительные работы неоднократно откладывались. Несколько дней вода в городе подавалась по графику, полностью водоснабжение было восстановлено лишь днем 6 февраля.

Впоследствии, 18 февраля, в ходе обстрела вновь произошло повреждение ЛЭП вблизи Авдеевки, что вновь привело к прекращению электроснабжения города, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. Водоснабжение было восстановлено к 21 февраля.