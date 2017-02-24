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Архив - Донецкая область

"Автоматная утренняя очередь переросла в бомбежку" - Донецк содрогается от звуков боя

24.02.2017 14:24
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"Автоматная утренняя очередь переросла в бомбежку" - Донецк содрогается от звуков боя

Жители оккупированных Донецка, Макеевки, Ясиноватой и прифронтовой Авдеевки в социальных сетях сообщают, что весь день отчетливо слышны звуки разрывов снарядов.

В социальных сетях местные жители пишут, что в районе донецкого аэропорта и авдеевской промзоны идет бой с применением крупнокалиберного пулемета, БМП и танка.

 "Киевский РИК — слышно со стороны Песок".

 "Северный/Застанционый. Шумит стороны Песок".

 "Ветка — слышно тяжелое".

"Донской. Со стороны Макеевки слышны глухие бахи".

 "Мира, на севере залпы не прекращаются".

 "Калининский р-н слышит сильные гулкие бахи, где-то рядом".

 "Восточный, шумит около часа".

 "Красная Горка — слышно хорошо".

 "И на Черемушках слышно".

 "Утром громыхнуло, но далеко. И сейчас иногда отдаленное что-то".

 "Не меньше часа за окном слышны бахи. Далеко, но мощно".

 "Громко. Ломоносова. Вы что творите? Дети в школах и садиках".

 "Химик — громковато".

 "Автоматная утренняя очередь, которая слышна только ж/д району, переросла в бомбежку".

 "Свобода тоже слышит бахи".

 "Ох и грюки, 102 содрогается".

"Оплотовцы" ездили по городу, шмаляли с миномётов, потом приписывали, мол это укры".

"Петровка. Ночью гремела, утром гремела и сейчас гремит. Мощные одиночные бахи, периодически вздрагивает дом и я вместе с ним".

На данный момент информации о попадании снарядов в жилые дома и пострадавших нет.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, война, Авдеевка, Макеевка, разрушения, боевики, обстрелы
 
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