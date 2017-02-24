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"Автоматная утренняя очередь переросла в бомбежку" - Донецк содрогается от звуков боя
Жители оккупированных Донецка, Макеевки, Ясиноватой и прифронтовой Авдеевки в социальных сетях сообщают, что весь день отчетливо слышны звуки разрывов снарядов.
В социальных сетях местные жители пишут, что в районе донецкого аэропорта и авдеевской промзоны идет бой с применением крупнокалиберного пулемета, БМП и танка.
"Киевский РИК — слышно со стороны Песок".
"Северный/Застанционый. Шумит стороны Песок".
"Ветка — слышно тяжелое".
"Донской. Со стороны Макеевки слышны глухие бахи".
"Мира, на севере залпы не прекращаются".
"Калининский р-н слышит сильные гулкие бахи, где-то рядом".
"Восточный, шумит около часа".
"Красная Горка — слышно хорошо".
"И на Черемушках слышно".
"Утром громыхнуло, но далеко. И сейчас иногда отдаленное что-то".
"Не меньше часа за окном слышны бахи. Далеко, но мощно".
"Громко. Ломоносова. Вы что творите? Дети в школах и садиках".
"Химик — громковато".
"Автоматная утренняя очередь, которая слышна только ж/д району, переросла в бомбежку".
"Свобода тоже слышит бахи".
"Ох и грюки, 102 содрогается".
"Оплотовцы" ездили по городу, шмаляли с миномётов, потом приписывали, мол это укры".
"Петровка. Ночью гремела, утром гремела и сейчас гремит. Мощные одиночные бахи, периодически вздрагивает дом и я вместе с ним".
На данный момент информации о попадании снарядов в жилые дома и пострадавших нет.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, война, Авдеевка, Макеевка, разрушения, боевики, обстрелы
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