"Автоматная утренняя очередь переросла в бомбежку" - Донецк содрогается от звуков боя

24.02.2017 14:24

Жители оккупированных Донецка, Макеевки, Ясиноватой и прифронтовой Авдеевки в социальных сетях сообщают, что весь день отчетливо слышны звуки разрывов снарядов.

В социальных сетях местные жители пишут, что в районе донецкого аэропорта и авдеевской промзоны идет бой с применением крупнокалиберного пулемета, БМП и танка.

"Киевский РИК — слышно со стороны Песок".

"Северный/Застанционый. Шумит стороны Песок".

"Ветка — слышно тяжелое".

"Донской. Со стороны Макеевки слышны глухие бахи".

"Мира, на севере залпы не прекращаются".

"Калининский р-н слышит сильные гулкие бахи, где-то рядом".

"Восточный, шумит около часа".

"Красная Горка — слышно хорошо".

"И на Черемушках слышно".

"Утром громыхнуло, но далеко. И сейчас иногда отдаленное что-то".

"Не меньше часа за окном слышны бахи. Далеко, но мощно".

"Громко. Ломоносова. Вы что творите? Дети в школах и садиках".

"Химик — громковато".

"Автоматная утренняя очередь, которая слышна только ж/д району, переросла в бомбежку".

"Свобода тоже слышит бахи".

"Ох и грюки, 102 содрогается".

"Оплотовцы" ездили по городу, шмаляли с миномётов, потом приписывали, мол это укры".

"Петровка. Ночью гремела, утром гремела и сейчас гремит. Мощные одиночные бахи, периодически вздрагивает дом и я вместе с ним".

На данный момент информации о попадании снарядов в жилые дома и пострадавших нет.