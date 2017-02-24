Белый Барс – Донбасс: превью матча 38-го тура УХЛ

24.02.2017 23:01

В субботу 25 февраля в Белой Церкви пройдет матч 38-го тура Украинской хоккейной лиги "Белый Барс" – "Донбасс". Это будет заключительная встреча донецкой и белоцерковской команд в текущем розыгрыше чемпионата страны.



Накануне противостояния



В предыдущем туре обе команды добыли синхронные победы. Причем, в обоих случаях команды достигли положительных результатов, забив по четыре шайба. С той лишь разницей, что "Белый Барс" в овертайме победил харьковский "Витязь" (4:3), а "Донбасс" – в основное время "Дженералз" (4:2).



Отметим, что забив четырежды, команда Константина Буценко по заброшенным шайбам сравнялась с "Генералами" (оппоненты делят четвертую строчку), а "Донбасс", в свою очередь, продолжает лидировать в этом показателе – 189 голов.



История противостояния



В течение двух сезонов (2015-й – 2017 годы) команды провели 13 матчей в рамках украинской "регулярки". И каждый раз неизменно побеждал более титулованный "Донбасс". За этот период дончане добыли пять "сухих" побед (9:0, 15:0, 12:0, 11:0, 8:0).



Последний раз команды встречались 29 января в Дружковке и тогда хозяева победили 4:1. А в Белой Церкви предыдущий раз играли еще 15 ноября. Гости праздновали победу 3:1.



Отметим, что встреча 25-го числа станет первой для Сергея Бабинца против своей экс-команды.



Где смотреть?



Матч "Донбасс" – "Белый Барс" в прямом эфире в 18:00 покажет телеканал XSPORT. Также онлайн игры смотрите на странице спортивного портала XSPORT.u