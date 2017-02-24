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Блокпосты Донбасса: на КПВВ "Марьинка" очередь в несколько рядов, на "Новотроицком" машины оставались ночевать
Как сообщает "Донбасс SOS", все КПВВ работают в штатном режиме, только "Золотое" по-прежнему закрыто.
По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорск" – 100/100; "Марьинка" – 200/150; "Новотроицкое" – 20/15; "Гнутово" – 150/100.
Пользователи соцсетей комментируют ситуацию:
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
"Знакомые стоят в сторону Горловки. Очередь большая, но движется. Из машин стоят девяностые, сзади еще хвост, но начали потихоньку пропускать. Больше ничего не знаю – связь очень плохая. Пешая тоже большая".
"9.00: очередь большая, льготная – 15 машин... В сторону Артемовска".
"10.30: на паспортном "ДНР" очередь только льготы 30 машин".
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
"От моста метров двести заканчивается очередь. В общей сложности машин 150 на данный момент. Все в четыре ряда стоят".
"Уже многовато машин. До буса взорванного не хватает метров 200-300".
"9.00: в сторону Донецка очередь до 150 машин".
"9.00: из Донецка в три ряда".
"Примерно 230 машин основной очереди до рынка и плюс льготная".
"10.40: в Донецк 80 машин".
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
"7.00: на Еленовке в 5 было около 100 тех, кто ночевал. Около 7 до школы очередь. Перлина – сейчас около 60".
"9.00: на Донецк машин 20".
"10.00: в 5 утра был 120-й, сейчас на 0 стоим между 3и 4туалетом. Двигаемся потихоньку".
(Орфография и стилистика авторов сообщений сохранены).
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донбасс, блокпост, пропускная система, очереди
- На артемовском направлении активные граждане установили свой блокпост
- Ситуация на блокпостах - информация от Госпогранслужбы, "Донбасс SOS"и проезжающих
- Блокпосты: на КПВВ "Марьинка" оставались ночующие и очередь в 5 рядов, на "Перлыне"в сторону Мариуполя уже более 300 машин
- Госпогранслужба: на пунктах пропуска в зоне АТО традиционные очереди, свободно на КПВВ "Гнутово"
- Ситуация на блокпостах Донбасса: КПВВ "Майорск" и "Марьинка" - очереди, КПВВ "Новотроицкое" - проезд свободный
- Блокпосты сегодня: в Новотроицком громадные очереди, в Майорске - сплошные инвалиды, в сторону Курахово машины в 4 ряда
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- Блокпосты Донбасса: на КПВВ "Марьинка" очередь в несколько рядов, на "Новотроицком" машины оставались ночевать11:41
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