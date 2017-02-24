Блокпосты Донбасса: на КПВВ "Марьинка" очередь в несколько рядов, на "Новотроицком" машины оставались ночевать

24.02.2017 11:41

Как сообщает "Донбасс SOS", все КПВВ работают в штатном режиме, только "Золотое" по-прежнему закрыто.

По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорск" – 100/100; "Марьинка" – 200/150; "Новотроицкое" – 20/15; "Гнутово" – 150/100.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию:

#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

"Знакомые стоят в сторону Горловки. Очередь большая, но движется. Из машин стоят девяностые, сзади еще хвост, но начали потихоньку пропускать. Больше ничего не знаю – связь очень плохая. Пешая тоже большая".

"9.00: очередь большая, льготная – 15 машин... В сторону Артемовска".

"10.30: на паспортном "ДНР" очередь только льготы 30 машин".

#Георгиевка #Курахово #Марьинка

"От моста метров двести заканчивается очередь. В общей сложности машин 150 на данный момент. Все в четыре ряда стоят".

"Уже многовато машин. До буса взорванного не хватает метров 200-300".

"9.00: в сторону Донецка очередь до 150 машин".

"9.00: из Донецка в три ряда".

"Примерно 230 машин основной очереди до рынка и плюс льготная".

"10.40: в Донецк 80 машин".

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

"7.00: на Еленовке в 5 было около 100 тех, кто ночевал. Около 7 до школы очередь. Перлина – сейчас около 60".

"9.00: на Донецк машин 20".

"10.00: в 5 утра был 120-й, сейчас на 0 стоим между 3и 4туалетом. Двигаемся потихоньку".

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