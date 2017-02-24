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Боевики из Донецка и Макеевки кошмарят Авдеевку, в городе из домов вылетают окна (ВИДЕО)
Боевики продолжают мощный обстрел Авдеевки (Донецкая область). Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
Около 19:45 обстрелу подверглась ул. Островского, пострадали жилые дома.
«#Авдеевка 19.42 «Островского 40 — мой дом, вылетели стекла, попало в яр», — написал горожанин.
«Горит на мико-фуде», — добавил автор.
Боевики ведут страшные обстрелы из Макеевки. В ряде районов слышна непрерывная работа тяжелой артиллерии. Макеевчане очень напуганы.
Звуки боевых действий сотрясают центр города — местные жители сняли видео, на котором слышны залпы тяжелой артиллерии.
«Не пойму, орки что пионы выкатили сегодня? Родители говорят вибрация и грохот сумасшедший, как будто прилеты. #Макеевка», — пишут местные жители.
«Что это за оружие такое-можно оглохнуть от грохота. ЯБП гупает тоже-очень громко.19.00 К #Макеевка Восточный», — добавил другой автор.
Громко также на микрорайоне Зеленый, который, в целом, считается очень тихим. «Макеевка, Зеленый периодически очень громко», — сообщают макеевчане.
В районе Донецкого аэропорта продолжается тяжелый бой.
Из этой части Донецка весь вечер доносятся «адские звуки».
«19.18 Это что за адские звуки на севере ??? Полный беспрерывный и капец», — пишут очевидцы.
«Я тоже в шоке. Сплошной гул жуткий», — добавил другой автор.
«Гул страшнейший», — отмечают дончане.
«Я вообще не понимаю, как там в этом аду выжить можно, куда все это прилетает», — ужасаются они.
«Мы сейчас вышли во двор. Это же просто сюрр какой-то :-(((((«, — пишут пользователи.
«Там весь северо-западный горизонт грохочет, далеко летит, прилетов не слышно», — отмечают дончане.
(Орфография и стилистика комментариев полностью сохранены).
Фото: donbass.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, война, Авдеевка, Макеевка, боевики, обстрелы
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