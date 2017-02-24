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Боевики из Донецка и Макеевки кошмарят Авдеевку, в городе из домов вылетают окна (ВИДЕО)

24.02.2017 20:58
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Боевики из Донецка и Макеевки кошмарят Авдеевку, в городе из домов вылетают окна (ВИДЕО)

Боевики продолжают мощный обстрел Авдеевки (Донецкая область). Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Около 19:45 обстрелу подверглась ул. Островского, пострадали жилые дома.

«#Авдеевка 19.42 «Островского 40 — мой дом, вылетели стекла, попало в яр», — написал горожанин.

«Горит на мико-фуде», — добавил автор.

Боевики ведут страшные обстрелы из Макеевки. В ряде районов слышна непрерывная работа тяжелой артиллерии. Макеевчане очень напуганы.

Звуки боевых действий сотрясают центр города — местные жители сняли видео, на котором слышны залпы тяжелой артиллерии.

«Не пойму, орки что пионы выкатили сегодня? Родители говорят вибрация и грохот сумасшедший, как будто прилеты. #Макеевка», — пишут местные жители.

«Что это за оружие такое-можно оглохнуть от грохота. ЯБП гупает тоже-очень громко.19.00 К #Макеевка Восточный», — добавил другой автор.

Громко также на микрорайоне Зеленый, который, в целом, считается очень тихим. «Макеевка, Зеленый периодически очень громко», — сообщают макеевчане.

В районе Донецкого аэропорта продолжается тяжелый бой.

Из этой части Донецка весь вечер доносятся «адские звуки».

«19.18 Это что за адские звуки на севере ??? Полный беспрерывный и капец», — пишут очевидцы.

«Я тоже в шоке. Сплошной гул жуткий», — добавил другой автор.

«Гул страшнейший», — отмечают дончане.

«Я вообще не понимаю, как там в этом аду выжить можно, куда все это прилетает», — ужасаются они.

«Мы сейчас вышли во двор. Это же просто сюрр какой-то :-(((((«, — пишут пользователи.

«Там весь северо-западный горизонт грохочет, далеко летит, прилетов не слышно», — отмечают дончане.

(Орфография и стилистика комментариев полностью сохранены).


Фото: donbass.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, война, Авдеевка, Макеевка, боевики, обстрелы
 
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