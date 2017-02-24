Боевики обвинили ВСУ в попытках прорыва в районе Донецкого аэропорта

24.02.2017 20:32

Сегодня вечером во многих районах оккупированного Донецка слышен мощный грохот артиллерии. В городе объявлена боевая тревога.

Так называемые «военкоры ДНР» в социальных сетях сообщают следующее: «ВСУ предпринимают попытку прорыва обороны ополченцев в районе донецкого аэропорта. «Донецк ВСУ предпринимают попытку прорыва в районе Донецкого аэропорта, разгорелся бой, звуки которого сейчас слышны практически во всем городе. Просьба сохранять спокойствие — атака противника в данный момент успешно отражается».

При этом местные жители в социальных сетях сообщают, что звуки боя становятся все громче и их слышат Донецк, Макеевка и Ясиноватая.

«Зловещие бумы весь вечер. Очень тяжелые, громкие-сторона Гвардейки содрагается».

«Слышит Макеевка Восточный 17.47К»

«Донецк Кировский. Лидиевка. Громко и тяжело».

«Район „Мотеля“, дом вздрагивает, слышимость тоже хорошая.»

«Донской, слышим громко. Жуть просто».-

«На Путиловку позвонил, там просто Долби Стерео Саунд».

Источник: "ДонПресс".