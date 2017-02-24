Боевики плотно обстреливают Авдеевку, есть попадания в дома мирных жителей

24.02.2017 17:52

Сегодня, 24 февраля, боевики начали сильный обстрел Авдеевки и промзоны, где находятся позиции украинских военных. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.



Обстрел около часа ведется из тяжелой артиллерии и танков со стороны Донецка, Макеевки и Ясиноватой.



Предположительно есть попадания в дома мирных жителей.



Подробности выясняются.