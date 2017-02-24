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Боевики плотно обстреливают Авдеевку, есть попадания в дома мирных жителей
24.02.2017 17:52
Сегодня, 24 февраля, боевики начали сильный обстрел Авдеевки и промзоны, где находятся позиции украинских военных. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
Обстрел около часа ведется из тяжелой артиллерии и танков со стороны Донецка, Макеевки и Ясиноватой.
Предположительно есть попадания в дома мирных жителей.
Подробности выясняются.
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, Авдеевка, боевики, обстрелы, промзона
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