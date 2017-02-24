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Боевики праздновали "23 февраля" и обстреляли свои позиции, есть потери

24.02.2017 11:01
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Боевики праздновали "23 февраля" и обстреляли свои позиции, есть потери

Боевики российско-террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" под воздействием алкоголя и наркотических веществ нанесли удары по своим передовым позициям, в результате чего трое погибли и 11 получили ранения, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В ГУР отметили, что несмотря на меры российского оккупационного командования по поддержанию воинской дисциплины на период празднования "23 февраля", военнослужащие соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ продолжали массово употреблять спиртные напитки и наркотики, в том числе выполняя задачи на боевых постах.

"Указанное, в частности, привело к ошибочным ударам по собственным передовым позициям, в результате которых в течение суток потери противника составили: убитых – трое военнослужащих (двое из состава 3 отдельной мотострелковой бригады /Горловка/ 1 АК, один из состава 7 отдельной мотострелковой бригады /Брянка/ 2 АК); раненых – 11 военнослужащих (семь из состава 3 отдельной мотострелковой бригады, двое из состава 7 отдельной мотострелковой бригады и по одному со склада 100 отдельной мотострелковой бригады /Донецк/ и 11 отдельного мотострелкового полка /Донецк/ 1 АК)", - говорится в сообщении разведки в Facebook.


Фото: zn.ua/

Теги: Донбасс, война, гибель, поза, ранения, боевики, обстрелы
 
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