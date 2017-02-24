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Боевики сообщают о серьезных потерях в районе Зайцево
24.02.2017 11:59
Не менее восьми российских наемников было убито во время боев 23 февраля в поселке Зайцево под Горловкой. Об этом сообщают сами боевики в соцсетях.
«ДНР, Зайцево. Серьёзное обострение. В 6 утра начался мощный артобстрел.
По состоянию на 18:00 8 погибших, раненых неизвестно. Если утром раненые и убитые были только от артиллерии, во второй половине дня пошли с пулевыми ранениями. Бой был сильный - не всех убитых вытащили с позиций. Не знаю, можно ли отвечать арте ДНР.
Для Зайцево, к сожалению, нормальная ситуация. Это ВСУ так поздравили ополчение с 23 февраля», - сообщает в "Фейсбуке" боевик Роман Сапонков.
Фото: dn.depo.ua/
Теги: Донбасс, боевики, потери, обстрелы, Зайцево
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