Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики сообщают о серьезных потерях в районе Зайцево

24.02.2017 11:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики сообщают о серьезных потерях в районе Зайцево

Не менее восьми российских наемников было убито во время боев 23 февраля в поселке Зайцево под Горловкой. Об этом сообщают сами боевики в соцсетях.

«ДНР, Зайцево. Серьёзное обострение. В 6 утра начался мощный артобстрел.

По состоянию на 18:00 8 погибших, раненых неизвестно. Если утром раненые и убитые были только от артиллерии, во второй половине дня пошли с пулевыми ранениями. Бой был сильный - не всех убитых вытащили с позиций. Не знаю, можно ли отвечать арте ДНР.

Для Зайцево, к сожалению, нормальная ситуация. Это ВСУ так поздравили ополчение с 23 февраля», - сообщает в "Фейсбуке" боевик Роман Сапонков.


Фото: dn.depo.ua/

Теги: Донбасс, боевики, потери, обстрелы, Зайцево
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх