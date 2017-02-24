Боевики сообщают о серьезных потерях в районе Зайцево

24.02.2017 11:59

Не менее восьми российских наемников было убито во время боев 23 февраля в поселке Зайцево под Горловкой. Об этом сообщают сами боевики в соцсетях.

«ДНР, Зайцево. Серьёзное обострение. В 6 утра начался мощный артобстрел.

По состоянию на 18:00 8 погибших, раненых неизвестно. Если утром раненые и убитые были только от артиллерии, во второй половине дня пошли с пулевыми ранениями. Бой был сильный - не всех убитых вытащили с позиций. Не знаю, можно ли отвечать арте ДНР.

Для Зайцево, к сожалению, нормальная ситуация. Это ВСУ так поздравили ополчение с 23 февраля», - сообщает в "Фейсбуке" боевик Роман Сапонков.