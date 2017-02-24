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Для Гааги: польский депутат готовит материалы о преступлениях России на Донбассе
Доклад о преступлениях России на Донбассе в 2014 году надо расширить данными о последующих годах агрессии, а также новыми разделами – о разрушении инфраструктуры и наличии российского вооружения на Донбассе. Об этом сообщила соавтор доклада о преступлениях России на Донбассе, заместитель председателя комиссии Сейма Польши по иностранным делам Малгожата Госевська, передает "Укринформ".
"Также намерена продолжать свою работу, связанную с докладом о преступлениях российской армии на Донбассе в 2014 году. Эти преступления происходили и в дальнейшем – в 2015-2016 годах, они имеют место сейчас, в частности в виде обстрелов гражданского населения", – отметила Госевська.
По ее словам, доклад нужно также расширить на разделы об уничтожении инфраструктуры вследствие обстрелов, а также об участии в войне русской военной техники.
"Это все нужно задокументировать, лучше всего – при международной поддержке, ведь тогда это легче представлять на международной арене. Украинской стороне всегда труднее это будет делать самостоятельно", – подчеркнула депутат Сейма.
Доклад "Российские военные преступления в Украине в 2014 году" составлен на базе более 60 интервью, которые польские и украинские волонтеры провели с пленными. В них они рассказывают, среди прочего, о физических и психических пытках, убийствах, к которым имели отношение русские.
В первой половине 2016 года состоялись презентации документа в Европарламенте, Верховной Раде Украины, Сейме Польши, на заседании ОБСЕ. В прошлом году в апреле Госевська лично передала доклад Международному уголовному суде в Гааге. По ее словам, он вызвал большую заинтересованность у представителей суда.
Фото: www.62.ua
Теги: Россия, Донбасс, депутат, война, преступление, боевики, доказательство
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