"ДНР" наводнили росСМИ для освещения "ликования" по поводу признания Кремлем паспортов фейковой "республики"

24.02.2017 11:16

В Донецке зафиксировано появление съемочных групп российского ТВ, прибывших с задачей пропагандистского освещения "патриотического подъема" в среде местного населения "ДНР" после признания Россией "документов" "ЛДНР", сообщает группа "Информационное сопротивление" в facebook.

Из АП РФ руководству "ДНР" поступило указание всячески содействовать работе данных российских журналистов. Так, для съемочной группы российского телеканала ВГТРК (заместитель гендиректора данного телеканала – известный пропагандист Д.Киселев) организовано интервью с начальником "миграционной службы ДНР" В.Краснощеком, тема – возникший ажиотаж и резкое увеличение количества желающих получить "паспорт ДНР".