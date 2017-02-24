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ДНРовец подтвердил, что банда Захарченко обстреливала Донецк из минометов и "переводила стрелки" на «укров»
Боевик ДНР Дмитрий Редькин (позывной "Митяй"), принимавший участие в военных действиях против Украины с первых месяцев весны 2014 года, дал интервью, в котором рассказал о том, как люди Захарченко из батальона "Оплот" специально обстреливали Донецк из минометов, чтобы потом свалить вину за эти обстрелы на украинскую сторону, пишет "Четвертая власть".
Редькин рассказал, что в 2014 году Донецк был разделен на сферы влияния между двумя группировками - "Восток" Александра Ходаковского и "Оплот" Александра Захарченко, которые часто враждовали между собой. При этом однажды конфликт дошел до того, что боевики "Оплотка" обстреляли позиции "Востока" из "Градов".
"Каждую неделю, когда на передовой был, все время с ребятами слышал - то там "оплотовцы" с "востоковцами" друг на друга стволы наставили, то здесь... Позже выяснилось, говорю как есть, "оплотовцы" по городу шмаляли с минометов, а потом приписывали, мол, это "укры". А "востоковцы" ездили и вылавливали эти минометы. Представьте какая ситуация. Их когда поймали бойцы "Спарты", то отправили на подвал.
Каждый раз слышал - "востоковцы" чуть ли не стрелялись с "оплотовцами". Однажды "Оплот" подогнали к поселку Октябрьский "Грады" и отработали по "Востоку". Сознатетльно, не по "украм" а по "Востоку". - рассказал Редькин в своем интервью.
Боевик также пояснил, что считает Захарченко предателем, и обвинил его в том, что "Оплот" в начале конфликта в основном отсиживался в тылу, а также сдавал ВСУ территории Донецкой области.
Напомним, ранее аналогичные признания делал также бывший лидер боевиков ЛНР Валерий Болотов, который в своем интервью рассказал, что люди Игоря Плотницкого специально обстреливали Луганск летом 2014 года из минометов.
Вскоре после этого признания Болотов внезапно скончался. При этом его вдова заявила, что причиной смерти мужа стало отравление.
Фото: https://www.obozrevatel.com/
Теги: Донбасс, война, ДНР, боевики, обстрелы, оплата
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