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Донецк без «Лайфа» - "силовики ДНР" задержали бригаду ремонтников-"диверсантов"
Стали известны подробности действий "украинской ДРГ" в Донецке, в результате которой дончане остались без связи мобильного оператора "Лайф".
Вот, что сообщают дончане в социальных сетях: "Дело в том, что там, где поврежден кабель "Лайфа", там же поврежден и оптоволоконный кабель Дон ЖД. Бригада связистов железной дороги выехала на ремонт, там их и повязали доблестные сотрудники Кировского РОВД.
Начальник дистанции привез подтверждающие документы, но их даже не взяли. Ребят ночью отправили в Макеевский ИВС. При них были паспорта и удостоверения. Вторые сутки содержатся под стражей. Получается кто первый приехал на ремонт повреждения — тот и виноват", - отмечает автор.
Напомним, как заявили "силовики республики" сбой в работе мобильного оператора "Lifecell" на территории, оккупированной боевиками "ДНР", произошел в результате диверсии украинских силовиков на линиях связи.
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донецк, Донбасс, Лайам Галлахер, мобильная связь, ДНР
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