Донецк без «Лайфа» - "силовики ДНР" задержали бригаду ремонтников-"диверсантов"

24.02.2017 12:19

Стали известны подробности действий "украинской ДРГ" в Донецке, в результате которой дончане остались без связи мобильного оператора "Лайф".

Вот, что сообщают дончане в социальных сетях: "Дело в том, что там, где поврежден кабель "Лайфа", там же поврежден и оптоволоконный кабель Дон ЖД. Бригада связистов железной дороги выехала на ремонт, там их и повязали доблестные сотрудники Кировского РОВД.

Начальник дистанции привез подтверждающие документы, но их даже не взяли. Ребят ночью отправили в Макеевский ИВС. При них были паспорта и удостоверения. Вторые сутки содержатся под стражей. Получается кто первый приехал на ремонт повреждения — тот и виноват", - отмечает автор.