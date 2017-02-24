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Донецк без «Лайфа» - "силовики ДНР" задержали бригаду ремонтников-"диверсантов"

24.02.2017 12:19
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Донецк без «Лайфа» - "силовики ДНР" задержали бригаду ремонтников-"диверсантов"

Стали известны подробности действий "украинской ДРГ" в Донецке, в результате которой дончане остались без связи мобильного оператора "Лайф".

Вот, что сообщают дончане в социальных сетях: "Дело в том, что там, где поврежден кабель "Лайфа", там же поврежден и оптоволоконный кабель Дон ЖД. Бригада связистов железной дороги выехала на ремонт, там их и повязали доблестные сотрудники Кировского РОВД.

Начальник дистанции привез подтверждающие документы, но их даже не взяли. Ребят ночью отправили в Макеевский ИВС. При них были паспорта и удостоверения. Вторые сутки содержатся под стражей. Получается кто первый приехал на ремонт повреждения — тот и виноват", - отмечает автор.

Напомним,  как заявили "силовики республики" сбой в работе мобильного оператора "Lifecell" на территории, оккупированной боевиками "ДНР", произошел в результате диверсии украинских силовиков на линиях связи.


Фото: https://twitter.com/

Теги: Донецк, Донбасс, Лайам Галлахер, мобильная связь, ДНР
 
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