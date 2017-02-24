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Архив - Донецкая область

Донецк потряс мощный взрыв

24.02.2017 16:34
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Донецк потряс мощный взрыв

Жители Донецка около часа назад почувствовали мощный взрыв, пишет сайт "Новости Донбасса".

Его услышали как минимум в Калиновке (жилые сектора между Калининским и Будённовским районами), а также в районе Шахтерской площади. Кроме этого пользователи социальных сетей сообщают, что после взрыва слышали звуки сирен.

Подробности уточняются...


Фото: donbass.ua

Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, житейская история
 
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