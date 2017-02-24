Донецкая фильтровальная станция остановила работу из-за обстрелов, персонал эвакуируют

24.02.2017 09:10

Руководство Донецкой фильтровальной станции из-за обстрела приняло решение об остановке работы предприятия и эвакуации персонала.

"Двое суток Донецкая фильтровальная станция находится в зоне сильнейших обстрелов. За этот период объекты фильтровальной станции получили значительные повреждения.

Боеприпасы попали в резервуар №1, в склад хлора — перебит хлоропровод и повреждена кровля. Зафиксировано два попадания в резервуары чистой воды, снаряды упали возле административно-бытового корпуса и здания фильтров, кроме того, осколками посечено здание фильтров и повреждены оконные перекрытия (плиты OSB), повреждена кровля здания фильтров.

В таких условиях обеспечивать работу Донецкой фильтровальной станции невозможно, люди практически постоянно находятся в бомбоубежище. Руководством Компании принято решение об эвакуации персонала и остановке Донецкой фильтровальной станции", - сказано на сайте «Компания «Вода Донбасса».

Генеральный директор коммунального предприятия Олег Мокрый заявил: «Нет больше сил это терпеть. Если мы сейчас не выведем людей, мы их потеряем. Поэтому работу станции мы останавливаем, и будем эвакуировать людей».

Отмечается, что станция минувшей ночью попала под шквальный огонь, зафиксированы многочисленные попадания в здания.