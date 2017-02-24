Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Донецкая фильтровальная станция остановила работу из-за обстрелов, персонал эвакуируют

24.02.2017 09:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Донецкая фильтровальная станция остановила работу из-за обстрелов, персонал эвакуируют

Руководство Донецкой фильтровальной станции из-за обстрела приняло решение об остановке работы предприятия и эвакуации персонала.

"Двое суток Донецкая фильтровальная станция находится в зоне сильнейших обстрелов. За этот период объекты фильтровальной станции получили значительные повреждения. 
 
Боеприпасы попали в резервуар №1, в склад хлора — перебит хлоропровод и повреждена кровля. Зафиксировано два попадания в резервуары чистой воды, снаряды упали возле административно-бытового корпуса и здания фильтров, кроме того, осколками посечено здание фильтров и повреждены оконные перекрытия (плиты OSB), повреждена кровля здания фильтров. 
 
В таких условиях обеспечивать работу Донецкой фильтровальной станции невозможно, люди практически постоянно находятся в бомбоубежище. Руководством Компании принято решение об эвакуации персонала и остановке Донецкой фильтровальной станции", - сказано на сайте «Компания «Вода Донбасса».

Генеральный директор коммунального предприятия Олег Мокрый заявил: «Нет больше сил это терпеть. Если мы сейчас не выведем людей, мы их потеряем. Поэтому работу станции мы останавливаем, и будем эвакуировать людей».

Отмечается, что станция минувшей ночью попала под шквальный огонь, зафиксированы многочисленные попадания в здания.


Фото: www.voda.dn.ua/

Теги: Донбасс, работа, обстрелы, Донецкая фильтровальная станция
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх