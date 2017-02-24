Донецкий аэропорт вместо имени великого композитора может получить имя убийцы - "защитника русского мира"

24.02.2017 08:04

Главарь «ДНР» Александр Захарченко намерен присвоить имя погибшего боевика донецкому аэропорту, сообщают сепаратистские СМИ.

При этом он уточнил, что нужно «посоветоваться с народом» и заявил: «Это вопрос обсуждаемый».

Такой ответ Захарченко дал на предложение присвоить имя боевиков Арсена Павлова («Моторолы») или Михаила Толстых («Гиви») аэропорту, носящему имя композитора Сергея Прокофьева.

Также, он подчеркнул, что уже объявлен конкурс на лучший памятник ликвидированным боевикам.