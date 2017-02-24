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Архив - Донецкая область

ДТП в районе Мариуполя: на блокпосту перевернулся грузовик (ФОТО)

24.02.2017 14:13
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ДТП в районе Мариуполя: на блокпосту перевернулся грузовик (ФОТО)

Сегодня в полдень  в районе блокпоста на Донецкой трассе случилось дорожно-транспортное происшествие, сообщает 0629.com.ua.

 Водитель МАЗа не справился с управлением, вылетел за пределы дороги и перевернулся. При этом он зацепил находящиеся на дороге ограждение и дерево.

Пострадал водитель грузовика.


Фото: https://www.0629.com.ua/

Теги: Донбасс, Мариуполь, грузовик, ДТП
 
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