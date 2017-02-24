ДТП в районе Мариуполя: на блокпосту перевернулся грузовик (ФОТО)

24.02.2017 14:13

Сегодня в полдень в районе блокпоста на Донецкой трассе случилось дорожно-транспортное происшествие, сообщает 0629.com.ua.

Водитель МАЗа не справился с управлением, вылетел за пределы дороги и перевернулся. При этом он зацепил находящиеся на дороге ограждение и дерево.

Пострадал водитель грузовика.