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ДТП в районе Мариуполя: на блокпосту перевернулся грузовик (ФОТО)
24.02.2017 14:13
Сегодня в полдень в районе блокпоста на Донецкой трассе случилось дорожно-транспортное происшествие, сообщает 0629.com.ua.
Водитель МАЗа не справился с управлением, вылетел за пределы дороги и перевернулся. При этом он зацепил находящиеся на дороге ограждение и дерево.
Пострадал водитель грузовика.
Фото: https://www.0629.com.ua/
Теги: Донбасс, Мариуполь, грузовик, ДТП
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