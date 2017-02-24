"Главному банкиру ДНР" Никитиной грозит 15 лет тюрьмы

24.02.2017 13:05

Так называемую "главу центрального республиканского банка" "ДНР" Ирину Никитину будут заочно судить в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено специальное досудебное расследование в отношении 48-летней гражданки Украины, которая перешла на сторону террористов.



"Установлено, что в марте 2015 года жительница Донецка Никитина И.П., действуя умышленно, из личных идеологических соображений, решила вступить в состав террористической организации «ДНР» и принять непосредственное участие в ней. Женщина заняла должность так называемого Председателя Центрального Республиканского Банка террористической организации «ДНР», на которой она, обеспечивая реализацию задач политического блока террористической организации «ДНР», находится по настоящее время", - говорится в сообщении.



Прокуратура отмечает, что в обязанности Никитиной входит выдача псевдо-документов, на основе которых подчиненные ей лица "обеспечивают реализацию возложенных на «банк» функций, в т. ч. по созданию, реорганизации и ликвидации отделений «банка»; установления курсов валют; осуществлению взыскания денежных средств с юридических и физических лиц в виде налогов". Обвиняемая также совершает другие противоправные действия, направленные на нарушение конституционных прав граждан Украины, проживающих на территории Донецкой области, временно неподконтрольной государственной власти Украины.



Действия Никитиной квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины как участие в террористической организации.



Так как она продолжает находиться на временно оккупированной территории Донецкой области и работать на боевиков, ее будут судить заочно. Сейчас обвинительный акт уже направлен в суд.



Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.